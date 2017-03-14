廣州保護森林 擁83個各級森林公園

近日，廣州蟬聯全省森林資源保護和發展目標責任制考核第一名，受到廣東省政府的通報表彰。

大洋網報導，僅2016年廣州就新增森林公園10個、面積1772.52公頃，目前全市各級森林公園已經有83個。

以石門森林公園來說，因地處位置比較特別，在從化市、增城市、惠州龍門縣的交界處，有秀氣且不乏婆娑的華南地區特色的森林，因此這裡的森林並非單一綠色的森林，在不同季節，溫度及氣候將公園打扮得多姿多彩。

這裡還有全國第一家國際森林浴場，面積約1.6萬畝，森林覆蓋率達到98.9%，被喻為「北回歸線上的綠洲」。

(旺報)