公民受困北韓怎救 大馬手上沒多少選項
北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男在吉隆坡機場遇刺後，兩國引發外交戰，3名馬來西亞外交官及6名家屬被當作人質受困北韓，而大馬政府沒有太多選項可救出他們。
馬來西亞總理納吉（Najib Razak）指控平壤當局扣留馬來西亞人當「人質」，對大馬境內北韓人發布類似報復性禁令。
副總理阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今天告訴記者，正與平壤協商，要求讓大馬公民平安返國。
美國有線電視新聞網（CNN）提出可考慮的3個拯救方法，從不可能到最有可能。
1.執行「亞果出任務」（Argo）
外國外交官受困有敵意國家，與1979年伊朗人質危機有類似之處。但是像電影「亞果出任務」的行動不大可能行得通，因為事情已經變得公開，眾所皆知。
「亞果出任務」故事是美國中央情報局（CIA）幹員假裝拍攝電影，成功將受困美國人偷運出伊朗。
2.讓步
馬來西亞可同意北韓要求，公開保證在大馬的北韓人的安全，期望北韓准許它的公民離去。但是那也不大可能。
馬來西亞須在2018年8月前舉辦大選，納吉禁不起看似軟弱。目前有9名馬來西亞人在北韓，但不知有多少北韓人在大馬境內。
3.妥協
兩國可達成協議。納吉說，願談判。馬來西亞不會切斷與北韓的外交關係，維持溝通管道暢通。
不過，納吉表示，大馬官員仍不確定北韓究竟要什麼。
大馬當局要求訊問與金正男遇刺案有關的3名北韓人，這3人據信在吉隆坡北韓大使館內，他們可能可取得敏感或北韓不願外流的不利資訊。
釋放這幾人可能可確保大馬公民獲釋，但警方已清楚表明，不打算讓在大使館內的那幾名北韓人輕易離開。
國際施壓也是個選項，不過很難。國際間反覆對北韓核子計畫祭出制裁，顯然都未奏效。（譯者：中央社羅苑韶）1040314
(中央社)
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