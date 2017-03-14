苗栗泰安溫泉區落石砸車 女駕駛送醫

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苗栗縣通往泰安溫泉區的苗62線道路5公里路段，傍晚傳出落石砸車意外，一名女子駕駛自小客車行經該處，遭3顆落石擊中車頭，造成左前臂骨折、額頭、右腳撕裂傷送醫。

苗栗縣消防局表示，傍晚近6時許獲報，苗62線5至6公里處，錦卦橋附近發生有落石砸中自小客車意外，立即派遣人車前往現場，將受傷的41歲張姓女駕駛送往大千醫院急救。

救護人員指出，張女左前臂骨折，額頭、右腳有撕裂傷，意識清楚但飽受驚嚇。

警方指出，張女駕駛自小客車行經苗62線時，正巧發生土石崩落，其中3顆落石較大，最大的一顆長、寬各約150、80公分，砸中駕駛座前方，車頭、擋風玻璃幾乎全毀，左側車門板金也嚴重扭曲變形，「只差一點點就正中駕駛座」直呼怵目驚心。

警方提醒，該路段遇雨易有坍方落石，駕駛人務必小心通行。1060314

(中央社)