中信兄弟簽下左投洪宸宇 月薪6萬

去年遭到猿隊釋出的洪宸宇，今年受邀參加中信春訓，也確定加盟。（資料照，周鎮宇攝）

去年季後遭Lamigo桃猿釋出的左投洪宸宇，今年獲邀與中信兄弟一同春訓，表現獲得球團肯定，今天（14日）兄弟球團宣布，以月薪6萬、激勵獎金30萬與他簽約，希望洪宸宇能成為牛棚的重要戰力。

洪宸宇在2015年棄投從打，但仍無法爭取到一軍出賽機會，去年季後遭到桃猿釋出，今年獲邀參與中信兄弟春訓，在熱身賽共出賽7場，合計投了7局，送出7K，僅出現2次保送，自責分率1.29，表現獲教練團青睞，中信兄弟確定延攬入隊。

中信兄弟已和洪宸宇簽約，月薪6萬，而依照聯盟一軍基本薪資規定，登錄一軍後月薪7萬，另也附帶30萬激勵獎金，合約待體檢通過後生效。然而簽下洪宸宇後，中信兄弟登錄球員將超過60人上限，球隊將在評估後將1名球員移出60人名單，本季只能在二軍出賽。

(中時電子報)