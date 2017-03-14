美軍將於南韓部署無人機 陸外交部批火上加油

圖為通用原子航空系統（General Atomics Aeronautical Systems）製造的「灰鷹」無人機。（圖/美國陸軍）

針對美國將在南韓部署攻擊型無人機，大陸外交部發言人華春瑩今表示，當前朝鮮半島局勢高度複雜敏感，有關各方如果真正希望看到地區和平與穩定的話，「應該多做一些剎車和滅火的事，而不是火上澆油」。

大陸外交部今舉行例行記者會，媒體問及美國日前宣布將在南韓空軍基地部署「灰鷹」攻擊型無人機，中方對此有何回應？

華春瑩表示，看到了關於美國擬在南韓部署無人機的報導。有關方面如果真正希望看到該地區保持和平穩定，就應該多做一些「剎車」和「滅火」的事情，而不是做「火上澆油」的事情。

(旺報)