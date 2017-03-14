台塑集團總管理處有內賊 圖利廠商收回扣遭判賠9746餘萬元
台塑集團總管理處採購人員陳振偉，勾結日新貿易、龍德公司投標，再以縮短詢價日等方式讓兩家公司得標收取回扣，總計陳振偉5年內共收951萬元回扣，刑事部份陳遭判6年8月徒刑；民事部份陳與日新負責人王蕙蘭、龍德負責人陳帝君遭判賠9746餘萬元。
判決指出，陳振偉從2007年起擔任採購主辦，台塑集團招標案多設網站讓廠商自行詢價、報價，依內規應公告28天，但陳振偉與廠商勾結後，除了拉高報價外，還刻意縮短網站的詢價日數，最短甚至僅公告1天，讓其他有意競爭廠商還沒做好準備，網站即因詢價截止而關閉，讓好整以暇的日新、龍德輕鬆得標；另為避免東窗事發，陳振偉還稍加修改其他公司前案報價檔案內容後，偽造報價單「陪標」。
刑事部份陳振偉一審遭判6年8月徒刑；王蕙蘭、陳帝君則依背信罪分判2年、3年6月徒刑；民事部份新北地院判決陳振偉及王蕙蘭應賠台塑海運等3公司4936萬餘元、陳振偉與陳帝君應賠4810萬餘元，合計9746萬餘元。本案可上訴。
(中時)
關鍵字：台塑
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