澎湖風櫃北港浮屍 身分確認死因待驗

澎湖風櫃北港區今天中午發現一具男性浮屍，晚間經親友指認是家住馬公市的71歲張姓老翁，至於為何會陳屍在風櫃港區，警方正調查中。

岸巡風櫃北安檢所副所長歐千為今天中午執行港區巡邏時，發現港區有一具浮屍，澎湖消防局獲報後出動救護車等前往，警消和岸巡在短短30分鐘內，順利在風浪中內打撈上岸。

警消表示，這名男性浮屍，年紀約60至70歲左右，身上著橘紅色上衣，並無其他的特徵與相關證件。

今天晚間6時，親友和鄰居因自昨晚就看不到張姓老翁，經前往指認，確認是家住馬公的張姓老翁，至於為何會陳屍在風櫃北漁港區，研判極可能是獨自前往馬公港外出運動散步而意外失足落海、隨著海流漂流至該港區或是有其原因，檢警將在明天進行相驗，調查真正原因。1060314

(中央社)