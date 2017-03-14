新莊休旅車撞待轉機車 4人受傷

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新北市消防局今天晚間獲報，新莊區中正路與龍安路交叉路口，有休旅車不明原因撞待轉區5台機車，現場共造成4人受傷，已送往衛福部樂生迴龍醫院治療。

受傷者包括2名46歲男性、1名30歲女性及1名40歲女性。轄區警方已到場處理。1060314

(中央社)