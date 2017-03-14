農會選舉剛結束 竹田農會爭議又起
竹田鄉農會改選已告一度落，但農會內部並不如新任理事長胡吉方稱得將一團和氣，敗選的謝翠妃陣營今天再度發聲質疑對方賄選，更直言「20年前將農會拖垮的團隊回來了」，新科總幹事張志誠對此無奈地說，不要再冷飯熱炒了。
第18屆竹田鄉農會選舉昨天落幕，原推廣部主任張志誠領軍的在野派陣營正式晉升當權派，新任理事長胡吉方在獲選當下宣稱要改變農會尷尬氣氛，盡力促進農會和諧，不料選後隔日反彈聲響又起，有會員質疑賄選疑雲尚未有結果，盼司法還給他們一個公正的選舉。
「杜絕賄選？好諷刺。」不具名會員指出，他當會員代表20年，年年都是前3名當選，這次不僅落選且票數還開得很極端，根本不符合邏輯，且鄉野間早有傳聞，希望檢調單位繼續調查。目前還是代理總幹事的謝翠妃說，張的賄選案已經介入調查，日後絕對還她公道。
謝翠妃指出，20年前將農會帶向遭管收命運的人，大多是這次新當選的人，張說要推廣產銷班，但他做了16年業管產銷班的推廣部主任，為何都不推動，明顯自打嘴巴。
「不要再冷飯熱炒了好嗎。」張志誠無奈地說，沒有證據的事講再多次也是沒有用的，沒有賄選就是沒有賄選；至於產銷班一事，他更無力地說，當時他想做但總幹事不做，他能如何，做了也是白做，總幹事不蓋章他無能為力。
(中時)
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