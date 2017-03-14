離青瓦台棄9隻珍島犬 朴槿惠遭網民怒轟
遭罷免的南韓前總統朴槿惠又惹人嫌了，最新事件是她在搬離總統府青瓦台回到首爾私宅時，把9隻南韓國犬珍島犬留在青瓦台，挨網民痛批怎能像扔掉舊鞋一樣遺棄有如家人的愛犬。
「韓國時報」（Korea Times）與法新社報導，以忠誠聞名的南韓獵犬珍島犬遭遺棄在青瓦台，在社群媒體引爆民眾怒火。一名網友在Ig上說：「你怎麼能像扔掉舊鞋一樣遺棄你的家人？」
另名網友在推特上說：「珍島犬絕對不會背叛主人，但朴槿惠背叛了牠們。」
朴槿惠2013年2月就任，帶著2隻前鄰居送的珍島犬入住青瓦台。名為「新」和「希望」的小狗很快爆紅，未婚的朴槿惠常在臉書放上她逗弄珍島犬的照片，還打趣說牠們才是青瓦臺「真正的老大」。
這2隻珍島犬後來兩次生下後代，最近一次是在今年1月生下一窩共7隻小狗。
但遭憲法法庭通過彈劾、成了犯罪嫌犯的朴槿惠12日晚搬離青瓦台時，未將9隻珍島犬一起帶走。
總統府發言人證實，9隻狗目前暫時由青瓦台人員負責照顧，將會替牠們找新家。
總統發言人告訴記者：「我們計畫將9隻狗送給會好好照顧牠們的人。」
動保團體表示，將以違反動保法對朴槿惠提告。（譯者：中央社蔡佳伶）1060314
(中央社)
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