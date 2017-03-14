非洲國家在廣州人數 近年來最低

中國廣州市公安局副局長蔡巍13日證實，至2017年2月25日，在廣州的實有非洲國家人員為10344人，達到近年來最低值。

中新網14日報導，蔡巍說，自2013年開始，經廣州各口岸入出境的非洲國家人員連續四年「出大於入」，總差額為1.8萬人次。

廣州警方當日提供的資料顯示，目前廣州每天實有外國人約8萬人，最多時(廣交會期間)接近12萬人。至今年2月25日，廣州共有在住外國人77877人，前三位國家為韓國9687人、日本6397人、印度4873人；非洲國家人員占在穗（指廣州）外國人總量13.3%，前三位國家為奈及利亞1145人、埃及852人、馬利752人。

(旺報)