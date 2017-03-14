SBL》布拉2OT逞凶 達欣驚險聽牌

布拉幫助達欣歷經2度延長，終於擊退璞園聽牌。(中華籃協提供)

達欣「印度姚明」布拉的內線威力，14日在第3戰徹底展現！雙方拚到2度延長，布拉除了讓戴維斯、吳岱豪兩名璞園長人犯滿畢業，更摘29分、20籃板，帶領達欣107比101險勝璞園，取得3勝0敗的絕對聽牌優勢。

向來賽後發言都很犀利的達欣總教練邱大宗，14日當然也不例外，「我想兩邊抗壓都不夠，也沒準備好，我很不滿意，我們都贏到15分以上，打到對方怕我們怕到要死，沒看到第1節就很清楚，兩邊的實力差距有多少。」

會讓邱大宗如此「自傲」，因為開賽達欣就打16比0，首節打完，更以33比16大幅領先，沒想到隨後被璞園追上，甚至末節一度超前，最後經歷2度延長，達欣才把這場勝利留下，達欣主控蘇翊傑認為，末節問題出在節奏沒做好。

「末節除了球隊節奏不好，我自己也有幾球處理太大意，不過我認為，可以先在準決賽打到這種緊張比賽，對我們打進冠軍賽很有幫助，」拿21分、8助攻的蘇翊傑說，「我相信周四登場的第4戰會很難打，但我們會準備好。」

璞園總教練麥班達(左)在比賽結束後怒視裁判的模樣。(中華籃協提供)

為了維護自家球員權益，璞園總教練麥班達在比賽中，好幾次做出故意嘲諷裁判尺度不公平的動作，卻到最後14秒才被吹技術犯規，「其實我替我們球員感到蠻驕傲的，因為我們整場比賽都沒放棄過。」

「而且我想看了這場比賽的台灣球迷，絕對不是笨蛋，可以看得懂籃球比賽，更聰明到我不需多說什麼，」麥班達說，「起碼我們打球很乾淨，不會出腳傷人，也會一路拚到底，不管對手有幾個人。」是否暗示「8打5」？麥總說不！

拿19分、9籃板的簡浩表示，開賽就被打16比0很傷，可是他們打到後面真的很氣，只好努力想要拚回來，「在此我要跟球迷道歉，因為我5犯畢業後，一連很多次罵了髒話，過去我都只罵1次而已。」

(中時電子報)