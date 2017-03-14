陸網紅搞怪視頻抵制樂天 遭網友狂噴

賣韓系美妝產品的大陸網紅穆雅斕逆向操作，製作反韓反樂天的搞笑視頻，卻遭網友狂噴「看了起雞皮疙」。（圖／網路視頻截圖）

賣韓妝女網紅拍紅視頻抵制樂天 被網友狂噴

中國大陸因韓國薩德而興起反韓熱潮方興未艾，過去靠賣韓系化妝品賺大錢的網路紅人，在這種氣氛下只好反其道而行，拍攝抵制樂天視頻並在影片中惡搞胡鬧，遭到網民狂噴「起雞皮疙瘩」，指責這些趁民族主義激情搞營銷宣傳的人是「蹭愛國的熱點」。

韓國裝置薩德反飛彈系統遭到中國抗議後，大陸民間出現大量的反韓活動。在網路經濟崛起而走紅的網路紅人，有不少靠著在網上賣韓系化妝品與韓貨賺了大錢，在目前這種抵制韓貨的氣氛下，營收也隨之大跌。有些網紅別出心裁製作反韓影片，順口溜加數來寶地扮醜惡搞，藉機炒作網上熱度，並試圖在這場即將席捲神州大地的民族主義熱潮中趁機大賺鈔票。不料今日大陸網民經歷過數年前反日的狂亂風波後已愈趨理智，網紅的反韓視頻遭網友狂批。

據陸媒報導， 大陸微博一位擁有450萬粉絲的韓妝博主穆雅斕製作了一個反韓的視頻，呼籲抵制韓國樂天。還自稱「幽默點的表達會比一本正經更讓人聽進去」，所以她在視頻裡才會這麼不嚴肅。不過許多網民看過視頻後表示，「渾身都起了雞皮疙瘩」。博主把背後五星紅旗方向弄反了，歌詞毫無邏輯，用許多誇張做作的肢體語言，最後連喊麥用的背景音樂都還是韓國歌曲《River flows in you》。網友凸槽說，這些粗製濫造的細節都顯示：穆雅斕只是想藉機「蹭愛國的熱點」。

報導指出，這位名為穆雅斕的網路紅人以搞怪出名，2015年她的搞怪小視頻被大陸著名演員鄧超轉發後，人氣開始暴漲。有了一些粉絲後，她開始賣韓系美妝產品，現在大陸抵制韓貨，其內心焦慮可想而知。

大陸的小學組織學童宣誓「抵制樂天零食」

大陸的反韓、反薩德的情緒正在不斷擴散，每天網路上都有大量的視頻或照片報導這類民間自發性的活動，官方對此亦不加阻攔，任其發酵。連小城鎮裡的學生甚至都被被動員參加，視頻裡天真的小學生高舉拳頭呼喊「抵制樂天零食」的口號，視頻雖是路人所拍，但很可能是學校所組織的活動。

報導最後說，長久以來，在群眾自發組織愛國運動的道路上，總會出現一些異類。 他們的問題都在於把「愛國」當成了一門生意，而正因為他們愛國並非出自真心，最後還是會露出馬腳。

(中時電子報)