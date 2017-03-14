不老男神遭酸發福崩壞？56歲費翔現身變這樣

費翔被封「不老男神」。（圖／中時資料照）

費翔今年初現身演唱會，挨酸發福崩壞。（圖／取材自微博）

費翔近日出席活動，人氣依舊火紅，帥氣度也一掃崩壞說。（圖／取材自微博）

台美混血歌手費翔近日把演藝重心轉移至大陸，今年初在南京演唱會時，被捕捉到略顯福態照，獻唱時還擠出雙下巴，引來網友酸「不老男神」崩壞。而近日他出席活動，人氣依舊不減，吸引大批粉絲到場支持，男神一如以往帥氣，看來之前果真是拍攝角度錯覺。

費翔近日在湖北宜昌參加「桃花藝術節」開幕式，壓軸登場獻唱經典歌曲《故鄉的雲》、《冬天裡的一把火》，獲得台下如雷掌聲，尤其走下台和觀眾互動時，更是被粉絲包圍推擠，一度走不出來，可見其人氣依舊火紅。而對比上次被批發福，費翔這回現身仍是一張俊俏臉龐，不如之前被拍到的發福樣，引來網友大讚男神就算56歲還是帥！

(中時電子報)