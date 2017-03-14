手起刀落頭噴走！男持菜刀暗夜砍蔣公雕像
228事件70周年，全台出現多起毀損蔣公銅像事件！新北市中和區飛駝社區內設置有一座半身的蔣公塑膠雕像，12日晚間6時許，遭2名男子破壞，一名男子持菜刀直接砍下雕像的頭，隨意丟棄在一旁座椅上，另一名男子則負責把風持手機拍照，記錄下「砍頭過程」，中和警分局南勢派出所獲報，已掌握嫌犯身分，循線偵辦中。
警方調查，2名男子晚間6時許出現在社區內，先四處走動觀察地形，待四下無人時，其中一名男子攀爬上雕像，直接持菜刀砍下雕像的頭，另名男子在旁把風、拍照，犯過過程短短不到1分鐘，嫌犯犯案後將雕像的頭留在現場，匆忙逃離現場。
社區住戶發現雕像受損，自行利用膠帶先將雕像的頭復原，向警方報案。警方指出，2名男子非社區住戶，身材中等，男子攀爬雕像時，攀爬多次才成功，已掌握身分，循線偵辦中。
(中時)
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