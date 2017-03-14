百貨春裝折扣優惠開跑 女裝1折起出清

京華城 weme雪紡長洋裝，原價1980元，特價990元。

京華城 SHISEIDO晶白明肌組，原價2497元，特價1665元。

京華城 瑰珀翠繪圖晶緻禮盒，原價1280元，特價800元，限量20盒。

大葉高島屋 LAURA ASHLEY 洋裝(黑白)，原價8500元，5折特價4250元，限量5件。

大葉高島屋 Oui 紅色雪紡洋裝，原價9950元，3折特價2985元。

大葉高島屋 AUNETURE DES TOILES 雙面圍巾，原價3980元，低於4折特價1580元。

台南南紡購物中心指定店櫃單筆消費滿5000元現抵500元，服飾、鐘表、珠寶等店櫃也有參加，詳情請參考店內優惠訊息。

來到2017年的3月中旬，又是陸續準備換春裝的時候，各百貨都為消費者推出春季優惠及最後出清訊息，女裝低至1折起出清、香氛、保養品下殺至3.5折起、滿額現折及滿額抽香港迪士尼樂園雙人自由行等優惠，讓大家換春裝之餘更享多重折扣。

大葉高島屋在春天正式來臨前，舉辦了秋冬服飾出清優惠，即日起至3月26日在12樓的活動會館，推出1折起跳的女裝優惠，包括Red Leaf、Linnet及PAUL BRIAL特惠1折起；MASAKI MATSUOKA特惠2折起；Oui、Persephone特惠3折起；LAURA ASHLEY全面5折，三件再9折；歆裳Sinm Sanm特惠5折起，更有多項限量折扣商品。

京華城3月16日至4月4日的春裝上市活動開跑，服飾、配件、香氛、保養品都有折扣下殺至3.5折起，其中像SHISEIDO晶白明肌組原價2497元，活動期間特價1665元，折扣更低於7折，春天正式到來前就可準備保養肌膚；另外3月16日到3月31日在京華城1樓TAS更有精選女鞋特賣會，商品990元起，包括鏈扣羊皮高跟鞋、麂皮拼接包鞋等。

活動期間刷京華卡或持Living Card單筆消費滿2500元即抽香港迪士尼樂園雙人自由行、六福村主題樂園、麗寶探索樂園等雙人門票獎項；刷京華卡單筆滿3000元贈限量800份的可愛動物野餐墊；持Living Card單筆消費滿1000元贈限量1000份的台北寵物用品博覽會門票2張；持Living Card扣2點，加上單筆消費滿2500元，即贈限量1000份的熊貓家族白瓷吸水杯墊。另外3月17日到19日及24日到26日推出刷京華卡，單筆滿2000元送200元商品券；持Living Card單筆滿2500元送200元商品券。

台南的南紡購物中心也將從3月16日至22日推出「春季貴賓特招五重奏」優惠活動，包括活動期間於配合店櫃如TED BAKER、Just Cavalli、PIQUADRO等，消費滿5000元即享現抵500元優惠，指定店櫃更有商品折扣後再享滿額現折優惠，而且從3月16日至19日期間，會員點數2點現抵1元，折抵無上限，讓會員點數變現金。

另持聯名卡消費滿額5000元以上送限量100元商品提貨單，買越多折扣率越高，回饋率高達10%以上，滿5萬元再加送300元限量商品提貨單、滿10萬元加送1000元限量商品提貨單。還有消費滿2萬5000元起贈好禮活動，包括限量VIP廳服務體驗券、歌林微電腦厚釜電子鍋與Panasonic空氣清淨機的高門檻滿額贈，還有其他好禮準備回饋南台灣的消費者。

(中時)