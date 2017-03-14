裝監視器侵犯鄰居隱私 醫師判賠6萬、拆監視器
住在樹林某雙拼大樓6樓的王姓醫師，因在門口裝設監視器遭方姓鄰居抗議並提告要求拆除，還須自2015年3月裝設日起算，每月賠償3萬元。新北地院審理發現，王姓醫師未獲社區同意私設監視器，且可利用手機遙控監視器拍攝，侵害到方男隱私，判決應拆監視器、賠償6萬元。
王姓醫師庭訊指出，他因愛車停放社區地下停車場，卻二度遭人潑漆，為了人身安全才在住處裝設監視器，且裝設監視器曾獲主委同意。
方姓鄰居則指控，王姓醫師未經社區半數以上住戶同意，就在門口私設監視器，侵犯他的隱私，由於數次要求拆除未果，他才提告拆除並要求自2015年3月裝設監視器起算，每月賠償3萬元。
新北地院審理發現，王姓醫師雖表示曾獲主委首肯，但卻無法提出經過社區住戶同意才裝設的事證；而且王姓醫師裝設的監視器，還可透過手機監控；另王姓醫師車子是在地下室遭潑漆，並非住家，加上社區也雇有24小時保全，王姓醫師若要保護自身安全，可以其他方式為之，不該以24監控來侵犯他人隱私。
承審法官認為，王姓醫師對著雙拼住宅的鄰居大門裝監視器，已侵害到方姓鄰居隱私，除應賠償6萬元外，還需將監視器拆除。本案可上訴。
(中時)
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