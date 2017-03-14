羅素俏皮指揮 辛辛那提大眾管弦樂團大玩電影配樂
「快點繫上安全帶，和辛辛那提大眾管弦樂團一起去探險旅行！」接下老頑童康澤爾的指揮之棒，指揮約翰‧莫里斯‧羅素將帶著睽違台灣樂壇20年的辛辛那提大眾管弦樂團將重返台灣，帶來史上最賣座的電影如《星際爭霸戰》、《不可能的任務》、《雷神索爾》等動人配樂。
羅素表示，這次的音樂會演出的樂曲雖然是電影音樂，但也都是不朽的音符，受到世界上百萬的樂迷喜愛，「我已經等不及要和台灣樂迷分享獨特的辛辛那提之聲。」
羅素表示，這次來台的曲目編排非常特別，從經典到最新的電影配樂作品都有，「簡單來說，就是透過音樂為大家重新搬演各種震撼人心的動作片、勝利的英雄主義和柔和的抒情主義。」羅素特別介紹台灣旅美小提琴家林昭亮也將與樂團一起演出《辛德勒名單》中的樂章，以及曾經擔任電影配樂也是古典音樂重要作曲家康果爾德的《小提琴協奏曲》，傳遞古典美聲。
羅素1960年出生於俄亥俄州，目前身兼南卡羅萊納希爾頓頭島管弦樂團的音樂總監和首席指揮，也是水牛城愛樂管弦樂團首席指揮與加拿大安大略省溫莎交響樂團的桂冠指揮。
6年前約翰‧莫里斯‧羅素接下指揮職務，穿起紅西裝，直接面對21世紀的樂迷，他完全走出前任指揮的影子，讓辛辛那提大眾管弦樂團跟上數位潮流，錄製《星際大戰：原力覺醒》、《第三類接觸》經典樂章，吸引成千上萬網友觀賞，羅素在舞台上也非常自得其樂，「我可以保證這是這個星球上最好的大眾管弦樂團，如果你們聽起來很覺得好聽，那就是真的好。」
羅素表示，音樂時常被認為是「國際語言」，「我可以確定，沒有比我們跨越了半個地球來到台灣更好的例子，即便現在全世界感覺都很混亂，但我們的音樂可以帶給樂迷無邊的想像力、愛與希望，希望跟台灣樂迷分享。」
辛辛那提大眾管弦樂團將於3月25日在台南文化中心演出，26日在台北國家音樂廳。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。