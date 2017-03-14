羅素俏皮指揮 辛辛那提大眾管弦樂團大玩電影配樂

6年前約翰‧莫里斯‧羅素接下辛辛那提大眾管弦樂團指揮一職。(牛耳提供)

「快點繫上安全帶，和辛辛那提大眾管弦樂團一起去探險旅行！」接下老頑童康澤爾的指揮之棒，指揮約翰‧莫里斯‧羅素將帶著睽違台灣樂壇20年的辛辛那提大眾管弦樂團將重返台灣，帶來史上最賣座的電影如《星際爭霸戰》、《不可能的任務》、《雷神索爾》等動人配樂。

羅素表示，這次的音樂會演出的樂曲雖然是電影音樂，但也都是不朽的音符，受到世界上百萬的樂迷喜愛，「我已經等不及要和台灣樂迷分享獨特的辛辛那提之聲。」

羅素表示，這次來台的曲目編排非常特別，從經典到最新的電影配樂作品都有，「簡單來說，就是透過音樂為大家重新搬演各種震撼人心的動作片、勝利的英雄主義和柔和的抒情主義。」羅素特別介紹台灣旅美小提琴家林昭亮也將與樂團一起演出《辛德勒名單》中的樂章，以及曾經擔任電影配樂也是古典音樂重要作曲家康果爾德的《小提琴協奏曲》，傳遞古典美聲。

羅素1960年出生於俄亥俄州，目前身兼南卡羅萊納希爾頓頭島管弦樂團的音樂總監和首席指揮，也是水牛城愛樂管弦樂團首席指揮與加拿大安大略省溫莎交響樂團的桂冠指揮。

6年前約翰‧莫里斯‧羅素接下指揮職務，穿起紅西裝，直接面對21世紀的樂迷，他完全走出前任指揮的影子，讓辛辛那提大眾管弦樂團跟上數位潮流，錄製《星際大戰：原力覺醒》、《第三類接觸》經典樂章，吸引成千上萬網友觀賞，羅素在舞台上也非常自得其樂，「我可以保證這是這個星球上最好的大眾管弦樂團，如果你們聽起來很覺得好聽，那就是真的好。」

羅素表示，音樂時常被認為是「國際語言」，「我可以確定，沒有比我們跨越了半個地球來到台灣更好的例子，即便現在全世界感覺都很混亂，但我們的音樂可以帶給樂迷無邊的想像力、愛與希望，希望跟台灣樂迷分享。」

辛辛那提大眾管弦樂團將於3月25日在台南文化中心演出，26日在台北國家音樂廳。

(中時)