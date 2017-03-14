中共遮掩反右歷史 紀錄片受訪者受騷擾

中共無法直面歷史錯誤，對於一部探討1957年「反右」歷史的紀錄片，近日傳出公安騷擾片中的受訪者、當年受害者家屬。該片導演艾曉明呼籲受訪者不要害怕。

大陸中山大學退休教授艾曉明，也是多部紀錄片拍攝者，因這些影片觸及當前大陸社會的公民抗爭，自2009年起就被中共限制出境。

她的最新作品「夾邊溝祭事」2月25日在香港首映後，引起回響及大陸公安系統的注意。

「夾邊溝祭事」聚焦於1957年到1960年間，大陸因反右（反對右派）運動後，官方將3000多人送到甘肅省夾邊溝農場勞教，前後有2000多人因虐待和饑餓死亡，僅幾百人倖存。許多人被送去夾邊溝的理由也很荒謬。

艾曉明採訪數十名倖存者、遇難者子女以及當年的管教幹部，企圖還原歷史，從不同角度了解大饑荒成因。

艾曉明13日發出公開信，並在社群平台推特（twitter）上被轉發。

她說，她自己已被多次約談，也有公安去受訪的遇難者子女家中，調查是否收到導演寄的光碟。

但她呼籲受訪者「不要怕」，她將作品回贈給受訪者，表示感謝、求教和紀念，「全是正大光明之事」，如果被公安找上了，「可以告訴我，我將委託律師並向有關方面申訴」。

艾曉明說，「我去過夾邊溝，我見過白骨被拋棄裸露荒野的樣子。我還怕什麼？」她也質疑，現況和1957年發生的有類似之處，都是被妖魔化、被侮辱，然後就審判。1060314

(中央社)