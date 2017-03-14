長榮航：多種優惠 享有不同票價與規範

針對消基會今（14）日指出「航空聯名卡買機票享折扣反而更貴」，長榮航空解釋，長榮航空與國泰世華銀行推出聯名信用卡是一種優惠方式，但同時也會不定期推出早鳥及各式短期優惠促銷票價是另一種優惠方式，因此不同優惠所規範的「訂位艙等、哩程累計、退票辦法」均有所不同。

長榮航空指出，長榮航空與國泰世華聯名卡在聯名卡購票專區推出的年度優惠價格，適用於指定艙等享有9折或95折優惠，因此不再適用於長榮航空官網上同樣是經濟艙的短期促銷優惠票價艙等，長榮航空於官網上亦有相關說明，因此建議購票前比較不同使用規範與票價，最後再選擇最適合的機票。

(工商)