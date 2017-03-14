詹姆士來了！佳農學生不學做菜學認識自己
國立佳冬高農為迎接80周年校慶，繼去年底全校總動員排大字邀請蔡英文總統後，近期展開技藝論壇講座，14日由知名料理達人詹姆士打頭陣，千名同學在他妙語如珠地演講下，學習認識自己、了解環境，進而創造自身條件願景。
「學校成績再好，外面的世界仍跟想像的不同。」詹姆士演講一開始，便開門見山地提醒同學，如果沒有學習認識真正的自己，等換了環境之後也許會驚覺自己一事無成，而當了解環境後，除了適應外就是要創造自己的價值。
他說，當年剛進公司時，前輩阿基師已經紅過半邊天，他望著對方在人群擁簇下離自己越來越遠時，只有一個想法，便是自己的價值在哪裡，如果大家一樣都是五星級廚師，那為何要請他不請前輩，因此他轉戰主持，沒有放棄本業的再找出另條出路。
「現在的競爭比以前辛苦。」他強調，現在是全球化的社會，競爭對手不是只有同校、同鄉還是同國籍，但只要找出自己的特色，要成功絕對比以前簡單。詹姆士近1小時半的演講內，都以相當細節的東西探討認識自己的重要，間接傳達學生不要忽視周遭不起眼的事物，更不要把所有事情當作理所當然。
校長楊榮豐表示，這是一場非常打動師生、鼓勵學生學習的技藝論壇，整場演講除學生不斷的提問、挖掘詹姆士的廚藝精髓和成功經營之道外，他也不藏私地分享，謝謝他為月底的校慶拉開美好序幕。
(中時)
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