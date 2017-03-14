滬兩大機場商家承諾同城同價

大陸的315消費者權益日即將來臨，上海市發改委14日發布第二批個性化價格誠信承諾公示，百安居、宜家家居等3家連鎖超市承諾「錯收價款退賠」；賽百味和府撈面等20餘家連鎖餐飲企業承諾「同城同價」；亞振、愛舒等7個連鎖傢俱品牌承諾「明碼實價」。

政府要求經營者嚴格履行明碼標價義務，真實、準確標明價格相關要素，按標示的零售價與消費者進行交易，謝絕討價還價。

這次比較特別的是擴大了企業的參與規模，將相對封閉區域的「同城同價」從第一批4家企業擴大到包括賽百味、和府撈面等20多個品牌60家門店，所以像是機場裡的麥當勞、肯德基，甚至上海迪士尼渡假區的便利商店等許多商品，都不能抬價。

(旺報)