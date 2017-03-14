欲獵射斑鳩 男子誤射蘇清泉服務處引風波

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉位在東港服務處，12日疑遭BB彈射穿玻璃，警方循線調查後發現是28歲鄭男獵射斑鳩誤射窗戶。（謝佳潾翻攝）

查獲空氣槍。（謝佳潾翻攝）

28歲鄭男（中）獵射斑鳩誤射窗戶，但起獲的空氣槍竟具有殺傷力，訊後依槍砲及毀損罪嫌送辦。（謝佳潾翻攝）

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉位在東港服務處，12日疑遭BB彈射穿玻璃，在地居民指出應是小屁孩玩BB槍誤射，案經警方循線調查後發現，果真是28歲鄭男獵射斑鳩誤射窗戶，但起獲的空氣槍竟具有殺傷力，訊後依槍砲及毀損罪嫌送辦。

東港警分局指出，鄭嫌有竊盜、毒品、槍砲等前科，12日下午16時許，與孫姓友人在興漁街的廟宇前因一時興起好玩，舉空氣槍要射獵停在後寮溪漁船上的斑鳩，不料射擊出的10多發鋼珠彈中，竟有1發不慎誤擊後方的民宅玻璃，即前立委蘇清泉的辦公室。

該案經媒體大肆報導後，鄭嫌驚覺事態嚴重，13日晚上帶1把黑色改造空氣長槍及氣瓶一支向警方投案，但警方發現鄭嫌口供及證物不符，鄭嫌稱他站在距離窗戶35公尺處射擊，但他自首的空氣槍經測試後，根本無法貫穿測試鋁片，當場揭穿他的謊言。

鄭嫌見百口莫辯，坦承案發當時用的空氣槍是另外1把，隨後帶警方前去起獲，而該把空氣槍經初步測試後竟具有殺傷力，訊後依槍砲及毀損罪嫌送辦。警方強調，該起案件雖起獲具殺傷力的空氣槍，但並無政治因素，單純是誤射事件。

(中時)