避免塞車 台68施工改夜間

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公路總局在台68快速道路進行伸縮縫施工工程，在上班時間卻造成交通壅塞，民眾抱怨連連，新竹縣政府與公路總局協調後，施工改為夜間9點後，白天則採鐵板覆蓋工區，方便民眾通行。

縣長邱鏡淳日前將台68快速道路施工狀況，陳報給交通部次長范植谷，13日經討論、協調後，決議即日起伸縮縫工程改在夜間施工。昨天已拆除18.12k及18.03k兩道伸縮縫，後續工程時間為晚間9點至隔天上午6點，日間鋪設鐵板，維持正常通車，另外也將在3處平面道路，加強設置臨時標誌，以利用路人改道。

(中時)