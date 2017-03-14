上海可上網查假牙假不假
新民網報導，假牙品質如何，在上海可以掃一掃二維碼就知道「假不假」。上海市食藥監局表示，醫療器械行業協會組織開發上海口腔義齒品質資訊追溯系統已開通，在原紙質質保卡的基礎上，實現網上資訊查詢，患者掃二維碼即可追溯。
據介紹，隨著口腔診治與義齒加工逐步分開，上海出現了口腔診所和義齒加工相分離的專業義齒生產企業，也就是專門作假牙的已有102家生產企業，為了規範管理，上海規定義齒生產企業應當向委託的口腔臨床醫療機構和患者出具產品品質保質卡。
現在則是在原紙質質保卡的基礎上，實現網上資訊查詢，患者可通過掃描二維碼的方式，在網上查證所用義齒的主體材料、生產企業名稱、生產地址、註冊證和許可證編號等資訊，實現來源可查證，去向可追溯，責任可追究的全過程品質資訊管控，確保「假牙不假」。
(旺報)
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