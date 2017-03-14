日最大護衛艦將赴南海 陸：不清楚企圖

日本計畫派出噸位最大的護衛艦「出雲號」，從5月開始巡航南海3個月。中國大陸外交部今天表示，不清楚出雲號目的是正常訪問東南亞國家，還是另有企圖。

路透社報導，出雲號（Izumo）7月赴印度洋與印度及美國海軍艦隊舉行馬拉巴爾（Malabar）聯合海上軍演前，將停靠在新加坡、印尼、菲律賓和斯里蘭卡。

中國大陸外交部今天舉行例行記者會，根據官網文字實錄，發言人華春瑩在被問到出雲號將赴南海時表示，日本官方對此還沒有說法；如果出雲號只是「正常」地訪問幾個國家、「正常」地途經南海，陸方沒有異議，並希望有關國家之間的正常交往對地區和平穩定起到促進作用。

但如果「出雲號」去南海是「另有企圖」，那就另當別論。

華春瑩還說，近來日方在南海問題上「的確有一些搬弄是非、煽風點火的做法」。希望日方能為該地區的和平與穩定真正發揮負責任的作用。

路透引述消息人士說，「目的是藉由派遣出雲號執行擴大任務，來測試它的實力」；還說「它將在南海與美國海軍一起展開訓練」。但日本海上自衛隊發言人拒絕對此發表評論。

另一名消息人士說，日本有意在途經蘇比克灣（Subic Bay）時，邀請菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）登艦參觀。1060314

(中央社)