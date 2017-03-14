追討消合社盈餘 故宮要北市府處理

故宮員工消費合作社雖已解散，過去分配給社員的新台幣1億7900萬元盈餘至今仍未追回。故宮今天表示，消合社主管機關為台北市政府，無論是公法還是私法，都沒有追訴或請求權。

國立故宮博物院今天表示，新政府自民國105年5月20日上任，就正視並採進行處理90年至97年間員工消費合作社盈餘追繳事宜。

國立故宮博物院為重新梳理全案的法律關係，分別於105年8月及11月委託二家法律事務所研提兩份法律意見，結論為第一，消合社的主管機關為台北市政府，故宮依法對消合社並無監督管理之權限；第二，故宮博物院並非消合社的主管機關，因此無論是公法或私法，都沒有追訴或請求權。

故宮指出，依據合作社法第2-1條，「合作社的主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府」，另依據「合作社業務提供非社員使用辦法」第8條：「合作社解散後，由非社員使用業務收益所提列之公積金及公益金，優先捐贈『合作事業發展基金』」。

除台北市政府外，「合作事業發展基金」之主管機關內政部，均可以其有即受確認判決之法律上利益，代位向法院提起訴訟，以追繳合作社盈餘分配。

故宮表示，為能妥善解決本案，故宮責無旁貸，除已於106年2月18日與台北市政府會談處理方式外，並在徵詢「合作事業發展基金」主管機關內政部意見後，於106年3月2日函請內政部邀集台北市政府社會局等單位召開會議討論。基於政府機關一體原則，故宮將積極處理並配合提供資料，與相關單位一同釐清討論本案之適法處置，依法行政。1060314

(中央社)