西班牙詐嫌皆拒遣陸 外交部積極爭遣返

西班牙218名國人因詐騙案件，可能被遣送至中國大陸。目前西班牙駐處已實地探視涉案在押的國人，這些人都不願意被遣送至中國大陸。

外交部說，駐處將依外交部指示力洽西班牙主管機關，爭取將涉案國人引渡及遣返回台。

外交部表示，此案在西班牙正將進入司法程序，外交部除指示駐處透過西班牙各界力量促使西班牙政府正視台灣訴求，並積極掌握本案相關審理進程外，也協調法務部、陸委會、內政部警政署等主政機關提供強化台灣訴求的司法案例等資料。

外交部說，已與相關機關密切聯繫，將循司法途徑積極維護涉案國人應有的司法權益，並爭取涉案國人引渡及遣返回台等事宜。

西班牙政府日前同意把涉嫌電話詐騙的269名嫌犯遣送到中國大陸，中華民國駐西班牙代表處已掌握其中有218人是台灣人，不包含部分拒絕被探視、經審訊先行獲釋的人，目前資料正送國內相關機關比對確認。1060314

(中央社)