西班牙詐嫌皆拒遣陸 外交部積極爭遣返
西班牙218名國人因詐騙案件，可能被遣送至中國大陸。目前西班牙駐處已實地探視涉案在押的國人，這些人都不願意被遣送至中國大陸。
外交部說，駐處將依外交部指示力洽西班牙主管機關，爭取將涉案國人引渡及遣返回台。
外交部表示，此案在西班牙正將進入司法程序，外交部除指示駐處透過西班牙各界力量促使西班牙政府正視台灣訴求，並積極掌握本案相關審理進程外，也協調法務部、陸委會、內政部警政署等主政機關提供強化台灣訴求的司法案例等資料。
外交部說，已與相關機關密切聯繫，將循司法途徑積極維護涉案國人應有的司法權益，並爭取涉案國人引渡及遣返回台等事宜。
西班牙政府日前同意把涉嫌電話詐騙的269名嫌犯遣送到中國大陸，中華民國駐西班牙代表處已掌握其中有218人是台灣人，不包含部分拒絕被探視、經審訊先行獲釋的人，目前資料正送國內相關機關比對確認。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。