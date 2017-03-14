台泥金昌礦區訴願明召開 環團批礦物局當打手

環團今與立委高志鵬(右2)召開記者會，呼籲經濟部礦物局勿當台泥推手，幫其金昌礦區護航規避環境差異分析報告。(照片: 地球公民基金會提供)

環保署訴願會明天將處理台泥金昌石礦訴願案，環團地球公民今天與立委高志鵬聯合召開記者會，批評經濟部礦物局趕在2月時發出一張「礦場登記證」給台泥金昌，讓其可規避做環差(環境差異分析)，呼籲礦務局勿當台泥打手，為財團護航。

位於花蓮秀林勇士山頭台泥金昌礦區，2008年其環評即已通過，2009年經濟部給予其「礦業用地核定」，但2016年8月金昌首度向經濟部申報開工時，距離環評通過已過了8年半，因此遭環保署以按環評法規定，超過3年即需做環差要求補做。金昌不服，同時向環保署提出訴願與行政院提出行政訴訟，兩路並進反擊。

對此地球公民基金會專員潘正正指出，先前經濟部已拿花蓮縣府核發的水保開工許可、環評相關法規申報開工說法，去幫台泥金昌迴避需做環差規定，但不被環保署接受。沒想到，2月8日又另發出一張礦場登記證給金昌，形同第三度以操弄開發許可認定方式，為台泥規避。她批評：「此惡例一開，礦業開發將全面架空環評。」

台灣蠻野心足生態協會秘書長謝孟羽律師表示，這件訴願最重要的爭議，就是到底哪一個開發許可才是環評法所稱的「目的事業主管機關」，很明顯，是09年經濟部的礦業用地取得文件。而今年2月給的登記證僅是形式審查，不符合環評法規中的開發許可，認為經濟部豈可只為了幫企業財團規避環差。

高志鵬指出，陳舊的礦業法導致了國家資產交給私人財團拿不回來的怪現象，身為經濟委員會召委，他將排議程重修礦業法修正案，也呼籲經濟部應儘速啟動礦業政策環評作業程序，進行總量管制和採礦區位限制。

台泥已擁有寶來及合盛原石礦，但還將啟用103.34公頃的金昌石礦，三礦聯合開採的總面積將高達253.79公頃，超越亞泥新城山礦場與信大台泥於宜蘭大白山的聯合開採，成為全台最大礦場。

(中時)