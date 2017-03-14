8年級藝術家教做海洋鑰匙圈 助新住民創業

小琉球新住民製作的感光樹脂鑰匙圈，充滿海洋風情。（謝佳潾翻攝）

八年級生藝術家楊家佳(左)，今天教小琉球新住民製作「海洋風格感光樹脂鑰匙圈」，學員個個全神貫注。（謝佳潾翻攝）

潮州就業中心今天邀請八年級生藝術家楊家佳(前排左一)，教小琉球新住民做感光樹脂鑰匙圈。（謝佳潾翻攝）

勞動部潮州就業中心今天上午邀請八年級生藝術家楊家佳，教導小琉球新住民製作「海洋風格感光樹脂鑰匙圈」，要藉由手工藝品創作課程，協助新住民創業。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，小琉球擁有豐富的生態資源，長年以觀光為主要產業，而中心為幫助在地居民開創觀光相關就業機會，今天特別邀請26歲琉球鄉全德國小美術駐校藝術家楊家佳，教導10多位在地新住民，製作感光樹脂鑰匙圈。

「小琉球美不勝收，在這裡創作靈感源源不絕！」楊家佳授課前，先對新住民自我介紹。她說，她是屏東縣東港人，自台灣師範大學美術系畢業後，幸運獲得小琉球駐校藝術家工作，「每天眺望大海，心境開闊」。她在創作過程，也連帶喜愛運用海洋元素，為作品添加「海的味道」。

楊老師說，相信居住在這裡的人們，都有著像她那樣的心情。她今天授課，除了攜帶鑰匙圈、剪刀、尖嘴鉗、紫外線(UV)膠、紫外線(UV)機等，還特別準備了金屬類的裝飾物，包括海龜、美人魚、海星等，要讓新住民在創作過程，挑選喜歡的海洋生物，隨意創作。

38歲楊姓印尼籍新住民，在鑰匙圈上塗上一層紫外線UV膠後，分別撒上亮片、亮粉，再把海龜飾品放在上面作點綴，利用光療機使其硬化後，再塗上一層UV膠，不到半小時，鑰匙圈就大功告成。楊小姐說，她是在16年前嫁來台灣，長期靠擔任房務清潔員，賺錢貼補家用，今天前來上課，是希望學做手工藝品，開創職場第二春。

33歲梁姓越南籍新住民，則是製作「美人魚吊飾鑰匙圈」，她說，很喜歡鑰匙圈這類小飾品，今天學到製作技巧後，她打算多加練習，待成品由粗糙轉為精美後，要創業，製做海洋風格飾品，行銷給觀光客，為家庭帶來一筆額外收入。

楊主任表示，潮州就業中心未來還會不定期舉辦就業促進研習活動，以及現場徵才活動等。民眾近期可參加的是「東港中型徵才活動」，舉辦時間是3月30日上午9點半至中午12點半，地點在屏東縣東隆宮活動中心(屏東縣東港鎮東隆街8-7號)。欲了解詳情，可撥打中心電話(08)7882214或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

(中時)