李國毅「朕式撩妹」恥度無上限！《如朕親臨》登陸熱搜榜
台視、東森《如朕親臨》中，李國毅對連俞涵正式展開親密放大絕，甜蜜指數破表讓粉絲們大喊全身酥麻，李國毅劇中的經典台詞更被網友收編為「朕的語錄」，不管是對連俞涵的深情告白：「不是我喜歡的樣子你都有，而是你所有的樣子我都喜歡。」或是霸氣十足說：「你是我的女人，朕說了算」，朕式撩妹宣言都能立刻融化網路上一票死忠粉絲。
李國毅也在臉書上以「恥度無上限」形容，「這麼害羞的字眼，已經把羞恥徹底丟掉。」這些讓人聽了害羞又甜蜜的經典台詞在網上瘋傳，不僅台灣觀眾看了有感，就連大陸網友也紛紛留言大喊：「心都要跟著融化了！」上周末《如朕親臨》二度登上大陸熱搜排行榜第15名，該劇深受兩岸網友喜愛，在台灣的網路平台LineTV上，也衝出2300萬的爆高點播次數。
本周《如朕親臨》連俞涵與李國毅在劇中的戀情急速升溫，連俞涵展現小女人的一面，貼心為李國毅準備愛心早餐，讓他一早元氣滿滿，出門前兩人還不忘來個Good Bye Kiss，兩人的感情升溫發展簡直是要閃瞎觀眾雙眼。
(中時)
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