2017國際烏托邦音樂會 將於廣州舉行

2017廣州國際烏托邦音樂營將於4月21至5月14日舉行，活動地點在廣州市番禺蓮花山旅遊區，將帶來新穎獨特的原創音樂盛宴。本次烏托邦音樂營活動將持續24天。活動期間，民眾可欣賞到24場不同主題的「森林音樂會」。

此外，在三面環山、風光秀美的蓮花山原水上樂園打造的音樂樂園中，主辦單位也會利用燈光亮化工程，把音樂、燈光、景區自然環境融合，讓觀眾在森林中享受音樂的樂趣。

不僅如此，房車營地也是此次活動的一大亮點。活動期間，房車露營地將有30輛大小、功能不同的房車聚集於此，欣賞完精彩音樂節目的觀眾，可以呼朋喚友或者拖家帶口，自行選擇房車和帳篷在森林中露營。

此外，民眾到蓮花山旅遊區除了烏托邦音樂營，四、五月期間，在烏托邦音樂營營地附近也會出現一片花海，遍地開花香氣四溢的醉蝶花和薰衣草，民眾除了享受音樂，也同時有視覺的饗宴。

(旺報)