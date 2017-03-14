網路消費糾紛增3成 露天蝦皮遭點名

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網路購物看仔細，避免糾紛問題。去年消保處受理全國網路交易消費糾紛案件共3711件，相較去年增加30％，其中網路拍賣就就佔72.7％，統計糾紛案件量體最大的網購平台，依序為露天市集、樂購蝦皮及香港商雅虎資訊。

根據消保處統計，去年網拍糾紛案共2698件，較2015年1901件增加797件，占網路交易申訴案件比例72.7％，其中露天有814件最多，其次為蝦皮759件，雅虎547件。若以商品類別來看，服飾、鞋類的糾紛比例最高，達21.5％，爭議類型第一名則為瑕疵問題。

國際消費者組織聯盟（Consumers International, CI）今年活動主題為「建立消費者信任之數位世界」，消保處陸續邀集經濟部、警政署、縣市政府消保官及網路平台業者，召開研商會議，研議加強處理糾紛的方法，並定期追蹤網路平台業者改善情形。

消保處呼籲，消費者在網路上購買商品或服務，除《消保法》增定的「合理例外情事」外，買家可於收受商品或接受服務後7天內，向企業經營者主張無條件解除契約，不需負擔任何費用，此外買家也要注意，不要與網路平台賣家私下交易，避免衍生糾紛時增加處理困難度。

(中時)