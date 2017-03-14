衛福部國健署長嘉義訪視 張花冠：多照顧偏鄉
嘉義縣老年人口比例為全台之冠，在縣政府積極推動下，也成重要長照示範地區之一，14日上午衛福部國健署長王英偉前往民雄鄉衛生所B級長照地點訪視，縣長張花冠、衛生局長許家禎等人陪同介紹環境及進行簡報，張花冠呼籲國健署多照顧嘉義縣偏鄉長者。
王英偉表示，長照開始試辦以來首次來訪視運行的狀況，嘉義縣是相當不錯的示範及值得學習的區域，並建議縣府衛生局能在長照ABC三個點之後新增D級據點，成為全國重要的示範點。
張花冠表示，長照資源不應齊頭式平等，應考慮城鄉差距，關注資源不足地區的發展，她說，嘉義縣老年人口比例約占17%為全台第一、年輕人口每年流失掉5千人、自有稅收為全國倒數第二的縣市，但衛生局與各鄉鎮衛生所同仁努力經營，培育志工團隊來協助3+1行動醫療車、老人食堂等政策推動，以最少資源跟條件來面對、處理這些問題，希望國健署此次到嘉訪視能充分了解及幫助解決嘉義面臨的難題。
(中時)
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