古法老雕像驚現 見證宏偉太陽神廟
埃及一群考古學家9日在開羅郊區，古老的法老王朝赫里奧波里斯首都遺址附近的一處泥濘坑洞，驚喜發現2尊3000多年前的法老雕像。
埃及團隊的負責人艾希瑪威（Aymen Ashmawy）表示，這2尊雕像的發現見證太陽神廟（Oun Sun Temple）是幢宏偉的建築物。
此次考古團隊由德國與埃及考古學專家所組成。
艾希瑪威說：「此次2尊雕像的重大發現顯示赫里奧波里斯的重要性，它曾經致力崇拜太陽神。」
德國團隊負責人勞（Dietrich Raue）則表示，考古學家正努力抬起雕像，以便運送它們到另一處地點進行修復工作
發現古物的馬塔雅（Mattarya）區曾是赫里奧波里斯（Heliopolis）首都的遺址，如今已是開羅中產階級匯聚所在。
2尊雕像是在兩棟破損的公寓建築物間所發現，它們公認是第19代王朝、大約西元前1314至1200年間法老王朝統治期間的代表作品。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天報導指出，2尊雕像的其中1尊高8公尺，由石英岩雕刻而成。
專家目前尚無法由它的雕刻提出更精準的辨識，但是發現地點是拉姆西斯國王二世（King Ramses II），或稱為拉姆西斯大帝的廟堂入口處，所以也許可以稱這座雕像是他的代表。
第2尊雕像是由石灰石雕刻而成，應是西元前12世紀賽蒂國王二世（King Seti II）時代的作品。1060314
(中央社)
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