馬英九遭起訴 江宜樺：檢察官預設立場

前行政院長江宜樺今晚表示，檢察官未能認真看待其出庭證詞，反而採取預設立場、入人於罪的方式，起訴前總統馬英九，令人非常痛心遺憾。

台灣台北地方法院檢察署偵辦馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九洩漏仍在偵查中的秘密事項等給他人，依違反通訊保障及監察法、個人資料保護法和中華民國刑法洩密罪起訴。

江宜樺表示，台北地檢署檢察官以馬英九與前立法院長王金平理念不合、意圖撤銷王金平黨籍，而使其喪失立法院院長職位為預設前提，推論整份起訴書內容，漠視客觀證據及證人證詞，有違法律專業精神。

他指出，他在出庭做證時已明確說明相關事實如下：1、馬英九與前檢察總長黃世銘在向他說明該司法關說案時，都清楚表示該案已經完成偵查，認定相關人士涉嫌行政不法，但非刑事不法，因此並非刑事偵查中的案件，可以依職權向長官報告。但此一關鍵證詞，在起訴書中完全沒有提及或受到尊重。

2、起訴書中指稱，馬英九當晚召集江宜樺及羅智強討論，是為進行後續政局安排。事實上，當晚討論重點在於關說案涉及王金平、柯建銘、曾勇夫等人，對政局衝擊極大，而立法院開議在即，必須評估其可能影響。當晚並未討論王金平院長的去留問題，僅提及先進國家國會議長若涉及司法關說，大部分情形是議長自行請辭。

江宜樺表示，馬英九處理國家重大政策或事件時，通常會徵詢行政院長及重要幕僚意見。同樣地，對於一個已完成偵查，認定性質為行政不法且可能涉及國家政局動盪的事件，馬英九找來行政院長及總統府主要幕僚一起討論，亦屬同樣徵詢模式，與洩漏刑案機密無涉。

他說，馬英九秉公辦事，而檢察官卻從政治鬥爭的角度解讀，將馬英九對行政院長及幕僚的徵詢，曲解成出於政治動機的鬥爭行為，而以洩密罪起訴之，令人痛心遺憾。

江宜樺期待進入司法審理後，法官能秉持司法專業精神，還給馬英九一個公道。1060314

(中央社)