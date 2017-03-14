2女童玩壞超商微波爐 7-11：會加強宣導

昨晚臉書社團「爆料公社」有7-11店員在桃園的店上班時，發生2位國小5年級女童玩微波爐的事件。（截取自臉書社團「爆料公社」）

可見微波爐經兩女童不當使用後，微波爐已損壞至焦黑狀態，幸沒造成其他意外。（截取自臉書社團「爆料公社」）

昨晚有網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己在桃園的7-11上班時，遇上2位國小5年級的女童，請他把桃樂卡裡的30元領為現金，可是店員表示無法幫忙領出；後來2位女童把多種商品放進微波爐加熱，包括冰棒、泡麵，還有鋁箔紙包裝的商品、巧克力等，被店員發現後，就急忙否認並離開7-11。

不少網友都認為兩位女童太過份，也有提到「請找出他們爸媽，糾正小孩的偏差」、「這是公共危險罪」、「應該要報警」等留言；對於此事件，7-11的公關表示，此次事件並不會對女童或家長提告，「我們會再加強宣導正確使用微波爐的方法。」。

至於擺放微波爐的位置，也引發網友討論，認為「微波爐放置的地方那麼容易被進入？這就有待檢討。」，而7-11本來在不同分店，微波爐都有不同的擺放位置，有些是在結帳櫃檯後方，由店員幫忙加熱商品；也有放置在櫃臺外，方便民眾自行加熱。「這也是便民設備的一種，暫時未有調整位置的計劃，但會加強家長的宣導，不要造成其他客人的困擾。」

(中時)