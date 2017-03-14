食安心！上海2千多家餐廳 直播廚房作業

《新聞晨報》報導，史上最嚴食品安全地方法規的《上海市食品安全條例》將在3月20日實施，如何更好地讓市民吃得放心、吃得安全，是上海今年民生工作的重點之一。

從去年開始推廣的「明廚亮灶」工程，目前已經覆蓋了上海2000餘家餐飲服務單位，在餐廳門前安裝電子顯示幕，播放餐廳冷菜間、熱加工、粗加工、點心間等幾個關鍵區域的即時畫面。

上海市民也可通過手機App食安心，下載後隨時隨地觀看餐廳後廚直播視頻，直播也會顯示該餐廳「上年度食品安全綜合等級」和「檢查動態評級」的情況，包括餐廳負責人和食品安全管理員的資料。

(旺報)