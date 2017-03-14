湖北現清買官收據 先入國子監後做官

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中國湖北長陽土家族自治縣市民趙先生在家中發現一份清宣統元年(1909年)的「正實收」收執。憑著這張「買官收據」，趙先生祖上的秀才趙文菴可先入國子監讀書，再入仕途做官。

中新網14日報導，趙先生說，此文件是他在整理家譜時意外發現。經測量，該收執長58公分，寬28公分，為棉紙質地，正上方有「正實收」三個大字。內中文字排列整齊，清晰易辨，詳細記載了趙文菴給湖北災區捐款的緣由、銀兩等內容。

該收據記載，光緒三十二年七月，湖北多地遭受水災，災民缺衣少糧。湖北籌辦賑捐總局「按照四川、山東、湖南等省開辦賑捐所有虛銜」，接受了趙文菴捐出的白銀四十三兩二錢。其落款時間為宣統元年十月初八，由河南候補道黃勸辦所發。

(旺報)