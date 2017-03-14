矽膠娃娃仿女優 海外熱銷

中國大連矽膠娃娃工廠「蒂艾斯」製作智能仿真矽膠娃娃（充氣娃娃），讓矽膠娃娃邁向仿真智能化發展。目前蒂艾斯已設計出52800種不同的矽膠娃娃，為追求真實，蒂艾斯也以日本女優「乙葉七瀨」的模型，翻製矽膠娃娃，「乙葉」娃娃熱銷海外。

為滿足消費者要求，矽膠娃娃造型師也創造不同種的娃娃，包含了10種身材、22種頭型、3種膚色、4種瞳色、2種關節、5種毛髮、2種手指骨骼，而光上述種類，就能夠組合52800種不同的矽膠娃娃。

某些顧客也會要求，希望能買到明星的款式，但武興亮說：「曾有顧客想買范冰冰、Angelababy的款式，但那不可能，因為會違反著作權。」而公司為滿足消費者，也在2013年花大錢，購買日本AV女優「乙葉七瀨」的肖像權及模型翻製權。

技術總監橋霧表示，當時對乙葉七瀨全身進行模型翻製，並拍攝不同角度的裸體照片，耗時8個月後，終於完成「乙葉」這款娃娃，當時「乙葉」也紅極一時，熱銷海外。

(旺報)