出雲號擬赴南海 北京等著日本給說法

日本計畫派出噸位最大戰艦「出雲號」赴南海進行為期3個月的巡航。對此，北京今天說，正在等待日本官方說法，並希望日方能為南海和平穩定發揮負責任作用。

路透社和美國「國家利益」（The National Interest）雙月刊網站報導，中國大陸宣稱擁有幾乎全部的南海主權，而它日益強化的軍事出沒也引發日本和西方國家關切，美國就定期進行空中和海上巡邏，以確保航行自由。

消息人士告訴路透社，服役僅兩年的「出雲號」（Izumo）7月赴印度洋與印度及美國海軍艦隊舉行「馬拉巴爾」（Malabar）聯合海上軍演前，將停靠新加坡、印尼、菲律賓和斯里蘭卡。

中國大陸外交部發言人華春瑩說，她不清楚「出雲號」是將訪問一些東南亞國家，還是另有目的。

她在例行記者會表示：「我們還沒有聽到日本官方的說法。」華春瑩說：「如果只是正常地訪問幾個國家，正常地途經南海，我們沒有異議，希望有關國家之間的正常交往對地區和平穩定起到促進作用。但如果去南海是另有企圖，那就另當別論了。」

美國有線電視新聞網（CNN）引述五角大廈官員報導，專長於反潛任務的「出雲號」直昇機護衛艦加入「馬拉巴爾」海上聯合軍演，標誌著在亞洲緊張情勢升高之際的日本海上兵力難得展示，也凸顯美國總統川普（Donal Trump）政府打算維持在該地區的軍事合作態勢。

日本自2007年常態性參與演習以來，「馬拉巴爾」海上軍演開始在西太平洋和印度洋輪流舉行。

「出雲號」若要從最短航道進入印度洋，就要行經引發爭議的南海。

日本的和平憲法限制日本擁有攻擊性武力，「出雲號」是日本極少數有能力把兵力投射到本土防禦以外的工具。

一些分析家說，「馬拉巴爾」海上聯合軍演原本就規模龐大，「出雲號」的加入凸顯出日本的反潛戰實力，將是試圖阻止北京在該地區擴張的關鍵力量。

柏林自由大學（Free University）安全分析家華勒斯（Corey Wallace）說：「就技術和作戰層面而言，水下偵測和回應都是日本的強項，這也是中國的弱項，即使（中國）在數量上擁有更龐大水下艦隊。」

華勒斯表示，日本擁有性能卓越的獵潛艦、直升機航空母艦和獵潛機，並有驚人的使用歷史，早在冷戰時期，這些艦機就協助美國在北太平洋遏制蘇聯的太平洋潛艦艦隊。（譯者：中央社周慧盈）1060314

(中央社)