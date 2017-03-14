紅葉女裝吹熄燈號 遠百寶慶店明起特賣1折起

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紅葉女裝月底吹熄燈號，明起在遠百寶慶店8樓活動中心辦首檔結束品牌特賣會。（遠百寶慶店提供）

50年老牌國產紅葉（Red Leaf）女裝本月31日結束營業，明（15日）起至27日先在遠百寶慶店8樓活動中心辦首檔結束品牌特賣會，商品全面1折起；19日前女裝部門另有當日單筆滿3500再送250女用品券。21日至30日板橋大遠百則接棒推出紅葉結束品牌特賣會，讓熟女客群可藉機回味、珍藏。

紅葉由蘇林文子在1968年成立，至今50年，是遠百寶慶店創始專櫃之一。業者堅持採用歐洲進口素材、高質感設計及精緻加工處理，專業設計剪裁、簡約不繁鎖，展現女人的高雅風采及知性感性品味，訴求對象為45~55歲社會名媛、公務主管、金融保險、教職人員等。

(中時)