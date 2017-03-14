餐飲淡季來臨 台中飯店業者端日本美食搶客

金典酒店總經理陳月鳳（右一）表示，金典推出「和風美食節」，為歡慶18週年，2人同行還可享有優惠價。（圖／金典）

金典酒店自3月14日起推出「和風美食節」，主廚以既有的傳統日本的菜色及料理手法為基底，融合創新的料理概念。（圖／金典）

探索日本屋久島前，先品嚐「黯然消魂和食飯」，體驗宮崎駿創作動畫美食的魅力。（圖／曾麗芳）

探索日本屋久島前，先品嚐當地特色日式拉麵「屋久島魔法拉麵」。（圖／曾麗芳）

國人熱愛赴日本旅遊，台中飯店業者趁著3、4月餐飲淡季，爭相端出日本美食搶客！其中，金典酒店推出「和風美食節」，為歡慶18週年，2人同行還可享有優惠價；台中福華則以宮崎駿的經典動畫為發想、推出「魔法美食套餐」，上福華官網留言，即可參加魔法套餐抽獎。

其中，金典酒店自3月14日起推出「和風美食節」，主廚以既有的傳統日本的菜色及料理手法為基底，融合創新的料理概念，以符合現代人口味，呈現出「香煎雞肉水菜沙拉」、「溫泉蛋烏龍麵」、「帝王蟹茶泡飯」等多樣化日式風味料理。

金典酒店表示，日本飲食中，海鮮料理占了極重要的比例，因此，這次和風美食節，除了新鮮海產、握壽司，以及多樣化的現切生魚片外，主廚還準備有多種不同口味的海鮮現煮湯品，以及加入柴魚高湯、帝王蟹肉、蔬菜等製作的「帝王蟹茶泡飯」，讓消費者一次品嚐新鮮海味。

另外，金典酒店為歡慶18歲生日，柏麗廳於「和風美食節」同步推出「和風館日式套餐」，主廚精選如和風蟹肉海藻豆腐沙拉、時令五品生魚片、鮮魚味噌湯、鹽烤芝麻味噌松板豬、江戶風鰻魚雜錦飯、北海道雙層乳酪蛋糕等組合，每份780元+10％的個人套餐；此外，2人同行還可享有999元+10％的優惠價，促銷活動到5月底。

不僅如此，到金典酒店享用「和風美食節」，柏麗廳3月底前推出「3人同行1人免費」優惠活動，只要現場以現金或刷卡支付平日原價1,180元+10％，假日原價1,280元+10％的餐費，就可享有「3人同行1人免費」的專案優惠。

台中福華飯店為了讓喜愛宮崎駿的迷哥、迷妹們，吃到宮崎駿動畫裡的美食，餐點設計以多部宮崎駿的經典動畫為發想，自即日起至4月16日，於1樓豪吧推出「魔法美食套餐」，每套售價650元+10％；同時推出「吉卜力魔法美食1泊2食」住房專案，雙人住房專案價5,199元起，附贈吉卜力門票2張及2客魔法套餐。另於一樓大廳還有屋久島魔法森林攝影展，帶您親臨宮崎駿創作的靈感基地。

台中福華飯店表示，魔法套餐中將「魔女宅急便」、「龍貓」、「神隱少女」等多部宮崎駿知名動畫中的美食原汁原味呈現；探索屋久島前，先品嚐當地特色日式拉麵「屋久島魔法拉麵」，以及「黯然消魂和食飯」，體驗宮崎駿創作動畫美食的魅力。

另於3月24日前，上台中福華飯店臉書，專案貼文留言：「4/30前我要到台中福華看屋久島魔法森林攝影展+我要抽中魔法套餐」，並標註3名好友，即可參加魔法套餐抽獎。

(工商)