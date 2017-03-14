鐵皮貨櫃人聲鼎沸 警破獲陸配經營賭場

鐵皮貨櫃人聲鼎沸，蘆竹警方破獲賭場。(蔡依珍翻攝)

鐵皮貨櫃人聲鼎沸，蘆竹警方破獲賭場。(蔡依珍翻攝)

鐵皮貨櫃人聲鼎沸，蘆竹警方破獲賭場。(蔡依珍翻攝)

鐵皮貨櫃人聲鼎沸，蘆竹警方破獲賭場。(蔡依珍翻攝)

桃園蘆竹警分局大竹所接獲線報，指偏僻鄉間的一處鐵皮貨櫃，近期晚間都人聲鼎沸，警方前往訪查，發現果然人車頻繁出入，昨傍晚一舉衝入現場，果然查獲8名賭客，以及麻將三組、每個代表100元的賭博籌碼共43個，其中主嫌是陸籍外配。

44歲韓姓婦人向警方供稱，為躲避警方查緝，特別隱匿在蘆竹區一處偏僻貨櫃的鐵皮屋內，每次抽頭200元供應飯菜，並在外裝設監視器掌握風吹草動，近日天氣雖冷，但是賭客不畏寒，讓賭場仍是熱鬧滾滾。

但警方早已掌握現場狀況，避開監視器，冒著寒風派員將賭場周邊各出入口層層封鎖，等待時機成熟隨即下令衝進賭場內，一舉將賭客逮獲，警方訊後將韓姓現場負責人依賭博罪嫌送辦，8名賭客依社會秩序維護法裁罰。

(中時)