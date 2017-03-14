白色情人節 吳敦義臉書PO婚紗照曬恩愛

吳敦義早年與夫人蔡令怡的甜蜜婚紗照，當年二人結婚時由於還年輕，只有簡單婚禮，婚紗照也是婚後20多年才補拍。(取自吳敦義臉書)

今天是白色情人節，吳敦義官方臉書和其支持者自創粉絲專頁「海豚將軍—吳敦義」同步上傳一張吳敦義早年與夫人蔡令怡的甜蜜婚紗照，稱當年二人結婚時由於還年輕，只有簡單婚禮，婚紗照也是婚後20多年才補拍；吳敦義還謝謝他的妻子超過半世紀的陪伴，並祝福網友白色情人節幸福快樂。

日前曾獨家曝光前副總統吳敦義觀看「狂新聞」背影照的「海豚將軍」臉書粉絲頁，14日傍晚再度貼出一張吳敦義夫婦的古早婚紗照，當年兩人結婚時吳敦義22歲、蔡令怡19歲，當時只有一場很簡樸的婚禮，連這張首度曝光的婚紗照，都是遲到了20多年才補拍。

該粉絲頁指出，吳敦義夫婦互相扶持走過了快半個世紀，吳敦義也向夫人桃子（蔡令怡暱稱）表達感謝，並向網友祝賀314白色情人節快樂。

(旺報)