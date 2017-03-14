九把刀新片 入選第41屆香港國際電影節閉幕片

九把刀（右1）、蔡凡熙（右2）、余文樂（左起）、楊千嬅與導演彭浩翔等人出席香港國際電影節記者會。（群星瑞智提供）

九把刀睽違6年後將再執導筒，砸台幣一億打造的青春驚悚钜片《報告老師！怪怪怪怪物！》入選第41屆香港國際電影節閉幕片，4月23日在香港世界首映。九把刀率片中主角蔡凡熙今天（3月14日）出席香港國際電影節記者會，他表示：「在曾經創下奇蹟的地方，舉行世界首映，連我自己都覺得狂！」

《報告老師！怪怪怪怪物！》是九把刀構思8年的作品，首度挑戰非小說改編、唯一原創原著劇本，以全新手法翻轉華語電影新暴力美學。他表示：「先前拍自己小說改編的電影，讀者常常會覺得我沒有按小說拍、背叛原著；這一次是一個全新的劇本，要讓讀者專心當觀眾、體驗真正的好奇。因為我很喜歡拍校園，所以這次還是從校園出發。」

順應九把刀作品的慣例，該片主角蔡凡熙也是以該片出道的素人。蔡凡熙表示，「第一次拍戲很緊張，從學生身份轉換到工作身份，外加要飾演與自己截然不同的角色，覺得有難度！」

為了參加今天的記者會，九把刀昨天已先抵達香港，與劇中演員蔡凡熙、《等一個人咖啡》、《少女時代》女主角宋芸樺大啖港式飲茶、逛時代廣場。蔡凡熙是首次以工作的心情到香港，直說「好興奮」，還被年輕女生搭訕要電話，完全符合戲中「史上最狂高中生」稱號！

(旺報)