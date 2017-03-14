汽車衝撞待轉區機車 6人輕傷送醫

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郭男駕駛汽車疑似轉彎不慎衝撞待轉區機車。（譚宇哲翻攝）

警方獲報到場處理事故現場。（譚宇哲翻攝）

新北市55歲郭姓男子，今天晚上7時許開車行經新莊中正路時，在左轉新北大道時疑似轉彎不慎，汽車直接衝入機車待轉區，5輛機車當場遭撞倒，造成6人受到輕傷，警消獲報到場將受傷民眾送醫，郭男經酒測後初步排除酒駕，警方正進一步釐清事故原因及肇事責任歸屬。

(中時)