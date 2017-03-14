韓國瑜：起訴馬時間太巧合 楚雖三戶 亡秦必楚

國民黨主席參選人、台北農產運銷公司總經理韓國瑜14日接受中評社訪問時表示，上週立法院討論「保防法」草案，馬上傳出政府抓了一個曾在台灣讀書的大陸民眾，被指涉是共諜。而監委被提名人陳師孟日前表示，應要以除垢法把辦綠不辦藍的恐龍法官清除，今天台北地檢署起訴馬英九，「時間點太巧合了！」法務部與執政的民進黨一定要清楚為起訴案做出說明。

對於英派民進黨立委陳明文等人日前召開記者會表示台灣共諜太多，應制定「反滲透法」。韓國瑜也說，「反滲透法」比起過去戒嚴時期、警總時期還要嚴重！國民黨僅35席立委不是問題，因為「楚雖三戶，亡秦必楚」，韓國瑜說，「如果我是黨主席，會到立法院進行廝殺！黨主席就坐在黨團裡，與黨籍立委在一起，一定有能力對抗綠色恐怖，局面將與現在不一樣。」

韓國瑜說，「保防法」、「反滲透法」嚴重傷害台灣的民主與自由，蔡政府想把認為是匪諜的人都給抓了起來，會搞得大家是噤若寒蟬，「匪諜就在你的身邊」，且包括民間企業、私立學校等，都要派保防員去進駐，讓人民與企業主感到相當恐慌，蔡政府是在開玩笑嗎？

韓國瑜也憂心，民進黨團如果動員起來，在立法院強渡關山，國民黨35席立委是擋不住的，因為國民黨立委席次少，且國民黨的戰力太弱、戰鬥意志、論述能力也是不足。所以「非常悲觀」。甚至是黨中央與黨團之間，彼此的力量仍是相互抵消之中，整個國民黨反制民進黨的力量出不來。

不過，韓國瑜強調，「楚雖三戶，亡秦必楚」，如果黨中央與立法院黨團的統合力量順利建立完成，不必35個立委都動員，只要3個立委團結合作，有意志力、有論述力，就很厲害了！

韓國瑜說，「中興以人才」為本，他若當選國民黨主席，將領導黨中央與立法院國民黨團，一定有能力對抗綠色恐怖的惡法，局面會與現在是不一樣。

(中時電子報)