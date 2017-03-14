福建外貿持續回溫 廈門自金磚國家進口倍增

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中新社 14日報導，廈門海關14日披露，今年2月，福建省外貿連續第四個月，維持回溫走勢，尤其廈門與金磚國家經貿往來快速成長。

統計數字顯示，2月份，福建進出口值729.8億元人民幣（下同），年增25.9％，其中出口384.6億元，年衰退2.1％；進口年成長84％，達到345.2億元。和1月份相比，福建2月進出口值增幅提高18％，而出口跌幅減少2.5％。

從福建的主要交易夥伴來看，福建和主要交易夥伴的貿易額大多呈現成長。據海關統計，今年前兩個月，福建對美國進出口287.2億元，年增15.1％；對東協進出口263.1億元，年增20.5％；對歐盟進出口232.2億元，微跌0.1％。

此外，今年前兩個月，福建從東協、澳洲進口年成長分別達七成和八成六，增速尤其迅猛。

值得一提的是，今年前兩月，廈門對金磚國家進出口67.6億元，年增65.7％。其中，廈門從金磚國家進口46.7億元，年成增1.2倍；出口逆勢取得6.9％的成長。

(工商)