美國老牌媒體打廣告 陸媒：真相可貴
美國頻發的假新聞，凸顯老牌傳統媒體的可貴，紐約時報以及華爾街日報近日陸續推出主打新聞可信度的廣告。陸媒界面新聞觀察這個現象後認為，真相還是媒體最重要的價值。
界面新聞今天報導，在一波波假新聞風暴中，美國媒體似乎都不留餘力地強調自己對於新聞真相的堅守。華爾街日報（Wall Street Journal）這家擁有128年歷史的報紙將在3月中旬推出真實新聞的面孔（The Face of Real News）廣告。
而在幾週前，紐約時報（The New York Times）更是買下30萬美元（新台幣約935萬元）左右的30秒廣告，在2017年奧斯卡頒獎典禮期間推出真相難尋（The Truth Is Hard）廣告片，這是紐約時報10年來第一次下廣告。
界面新聞指出，華爾街日報這次的廣告講述記者為了報導一個新聞，需要經過的種種步驟，包括資訊採集，核實分析，撰寫稿件，稿子被要求重寫，不斷從頭再來直到發稿完成的過程。
報導說，廣告想把記者的工作公之於眾。華爾街日報首席行銷總監華特福（Suzi Watford）說，相信會員和廣泛讀者會感激華爾街日報的記者為他們做什麼；以及為何華爾街日報會贏得聲譽與公信力。
界面新聞報導，美國的政治現狀，加上各界對於假新聞攻擊，為傳統媒體提供了一個品牌推廣契機。這種對於新聞價值及公信力的堅守，最終也會反應到業績上。
報導指出，美國總統大選促進華爾街日報訂閱業務發展，人們更傾向相信傳統媒體並且付費。現在華爾街日報有超過210萬名訂閱者，其中一半以上是數位讀者。1060314
(中央社)
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